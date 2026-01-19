Le classement des top buteurs européens

Ce lundi marque déjà le quinzième point d’étape de la saison dans la course aux top buteurs européens. Comme depuis plusieurs semaines, le panorama rassemble les attaquants les plus prolifiques des grands championnats du continent, de l’Allemagne à la Turquie en passant par l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal ou encore les Pays-Bas. En tête, Harry Kane continue d’imposer un rythme infernal. Buteur lors des dernières sorties du Bayern Munich, l’Anglais a porté son total à 21 réalisations en 18 rencontres. Toujours aussi clinique dans la surface, il conserve une courte mais précieuse avance, confirmant son statut de référence offensive en Europe.

La suite après cette publicité

Derrière lui, Erling Haaland marque le pas sans pour autant décrocher. Le buteur de Manchester City reste bloqué à 20 buts après une nouvelle journée sans doublé, mais sa régularité demeure impressionnante. La vraie progression de ce classement vient de Kylian Mbappé. De retour à la compétition après sa blessure, l’attaquant du Real Madrid a retrouvé le chemin des filets et grimpe à la troisième place avec 19 buts en 19 matches. Plus discret ces derniers jours, Ayase Ueda complète le quatuor de tête. L’avant-centre de Feyenoord reste solide avec 18 réalisations, même s’il voit Mbappé lui passer devant dans la hiérarchie.

Des écarts qui se resserrent

Juste derrière le podium élargi, Vangelis Pavlidis conserve sa cinquième place. L’attaquant grec de Benfica n’a ajouté qu’un but supplémentaire à son compteur et affiche désormais 17 buts en 18 matches, un rendement toujours très stable. La principale nouveauté de ce quinzième bilan se situe un peu plus bas avec l’irruption de Franculino. À seulement 21 ans, l’attaquant de Midtjylland réalise une saison remarquée et s’invite à la sixième position grâce à 16 buts en 17 rencontres. Une performance qui confirme la montée en puissance du jeune international bissau-guinéen. À égalité de buts, Igor Thiago suit juste derrière. Moins efficace ces derniers jours avec Brentford, le Brésilien reste néanmoins dans le coup avec 16 réalisations en 22 matches. Luis Suárez, lui, continue d’avancer à son rythme du côté du Sporting CP.

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison très régulière, le Colombien totalise désormais 15 buts et conserve sa place dans le top 10 sans faire de bruit. Enfin, Vedat Muriqi et Eldor Shomurodov ferment la marche. Le Kosovare de Majorque confirme son importance en Liga avec 14 buts, tandis que l’attaquant ouzbek d’Istanbul Basaksehir poursuit sa belle série en atteignant la barre des 13 réalisations. Un classement toujours aussi serré, où la moindre journée peut rebattre les cartes. A noter notamment la sortie d’Ayoub El Kaabi (Olympiakos), qui était encore avec le Maroc pour la CAN, de Samu Aghehowa (Porto) et Jesus Andres Ramirez Diaz (Nacional).

Le classement des tops buteurs européens