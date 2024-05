Bordeaux : Mickaël Landreau fustige Gérard Lopez

L’époque où Bordeaux était un géant du football français semble bien lointaine. Depuis quasiment une décennie, ce club historique, sombre de plus en plus. Désormais en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux, présidés par Gérard Lopez, espéraient rapidement remonter en Ligue 1. Il n’en est rien et cette saison a été la pire dans l’histoire du club avec une 12e place. De quoi forcément aggraver le bilan de Gérard Lopez très critiqué pour sa gestion hasardeuse du club. Et sur le plateau du CFC, Mickaël Landreau n’a pas hésité à fustiger la direction bordelaise.

La suite après cette publicité

«La situation des Girondins est catastrophique ! Il y a des enjeux politiques et financiers, et je pense que la survie du club passe obligatoirement par un changement d’actionnaire. S’il n’y a pas de changement, ça va devenir très compliqué, car il y a d’énormes dettes. La gouvernance actuelle est catastrophique, et la performance des joueurs est la conséquence de la gouvernance, et non l’inverse ! », a-t-il lâché. Voilà qui est clair.