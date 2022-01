Jean-Philippe Mateta acheté par Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta va donc poser ses valises en Angleterre pour un petit moment. Crystal Palace a annoncé avoir levé l'option d'achat de 11 M€ incluse dans le prêt de l'attaquant français de 24 ans qui appartenait à Mayence, confirmant ainsi la tendance de ces dernières heures. Le n°14 des Eagles, formé à Châteauroux et passé par l'OL, avait débarqué à Selhurst Park en janvier 2021.

«L'attaquant Jean-Philippe Mateta a signé un contrat de quatre ans et demi avec Crystal Palace, engageant ses services au club jusqu'en juin 2026. Mateta a commencé un prêt de 18 mois à Palace depuis Mayence 05 en janvier 2021, qui comprenait une option pour rendre le déménagement permanent», précise le communiqué du club londonien. Patrick Vieira a notamment été convaincu par les récentes bonnes performances de Mateta, auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 9 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021-2022 avec Crystal Palace.

Jean-Philippe Mateta has signed a four-and-a-half-year deal with the club ✍️



Delighted to have you permanently, JP! 💥#CPFC