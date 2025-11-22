Nouvelles révélations sur la venue d’Endrick à l’OL

Le transfert d’Endrick à l’Olympique lyonnais pour six mois serait désormais quasiment finalisé. Selon le journaliste Matteo Moretto (Marca), l’accord entre l’OL et le Real Madrid est presque bouclé, et le joueur a déjà donné son accord pour évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. «L’accord Endrick-Lyon est finalisé à 100%. L’opération entre le Real Madrid et Lyon est bouclée à 99,9%», explique-t-il. Ce prêt permettrait à l’attaquant brésilien de 19 ans de remplacer Martin Satriano en pointe et de relancer sa carrière, lui qui peine à obtenir du temps de jeu au Real Madrid, barré par des stars comme Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Le prêt se ferait sans option d’achat, le Real Madrid souhaitant conserver son jeune prodige pour l’avenir. Des clauses pourraient également permettre de rapatrier Endrick en cas de blessure d’un attaquant madrilène pendant le mercato hivernal. La prise en charge de son salaire de 300.000 euros par mois et une indemnité pour le prêt font aussi partie des discussions entre les deux clubs.