Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Nouvelles révélations sur la venue d’Endrick à l’OL

Par André Martins
1 min.
Endrick sur le banc de touche du Real Madrid @Maxppp

Le transfert d’Endrick à l’Olympique lyonnais pour six mois serait désormais quasiment finalisé. Selon le journaliste Matteo Moretto (Marca), l’accord entre l’OL et le Real Madrid est presque bouclé, et le joueur a déjà donné son accord pour évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. «L’accord Endrick-Lyon est finalisé à 100%. L’opération entre le Real Madrid et Lyon est bouclée à 99,9%», explique-t-il. Ce prêt permettrait à l’attaquant brésilien de 19 ans de remplacer Martin Satriano en pointe et de relancer sa carrière, lui qui peine à obtenir du temps de jeu au Real Madrid, barré par des stars comme Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Le prêt se ferait sans option d’achat, le Real Madrid souhaitant conserver son jeune prodige pour l’avenir. Des clauses pourraient également permettre de rapatrier Endrick en cas de blessure d’un attaquant madrilène pendant le mercato hivernal. La prise en charge de son salaire de 300.000 euros par mois et une indemnité pour le prêt font aussi partie des discussions entre les deux clubs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier