Premier League : Manchester United enfonce Chelsea dans la crise

Ce samedi soir, Chelsea recevait Manchester United à Stamford Bridge pour une rencontre capitale, où aucune des deux équipes ne pouvait se permettre de trébucher. À l’occasion de cette 33e journée de Premier League, les Blues conservaient un espoir de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, avec sa 6e place, et devaient impérativement réagir après sa défaite face à City. De son côté, Manchester United réalisait une saison plus aboutie et voulait valider son billet pour la C1. Néanmoins, les hommes de Michael Carrick restaient sur une dynamique mitigée… une seule victoire lors de leurs quatre dernières sorties. 3es derrière les géants Arsenal et Manchester City, les Red Devils se devaient, eux aussi, de réagir après la défaite face à Leeds. Sur le plan tactique, les locaux évoluaient en 4-2-3-1, avec leur capitaine Enzo Fernández. Malo Gusto occupait le couloir droit, tandis que l’autre tricolore, Wesley Fofana, était aligné dans l’axe de la défense. Moises Caicedo prenait place au milieu de terrain. Offensivement, Pedro Neto, Cole Palmer et Estevao soutenaient le numéro neuf : Liam Delap. De son côté, Michael Carrick optait pour le même système, avec une charnière centrale composée de Heaven (19 ans) et Mazraoui. Kobbie Mainoo et Casemiro animaient l’entrejeu. Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes et Matheus Cunha accompagnaient Benjamin Šeško en attaque.

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Par ailleurs, ce sont les visiteurs qui obtenaient un bon coup franc dès l’entame. Or, celui-ci n’était pas maîtrisé (3e). Assez rythmée, la partie semblait s’emballer cinq minutes plus tard, lorsque Heaven et Shaw bousculaient Palmer dans la surface des Red Devils. Michaël Oliver laissait jouer, avant qu’Estevao tente la première frappe du match (10e) et soit subitement remplacé — suite à une blessure musculaire — par Garnacho. Les Mancuniens montaient leur bloc assez haut et les Londoniens étaient donc piégés par ce pressing. Bien en jambes, Mbeumo servait Cunha en retrait dans la surface de Sanchez, mais le Brésilien manquait complètement son contrôle et fauchait ensuite un défenseur adverse (25e). Si Fernandes pensait marquer avant la demi-heure de jeu, c’est Delap qui inscrivait le premier but de la rencontre… mais le drapeau se levait pour une position de hors-jeu (38e). Assoiffés, ce sont finalement les coéquipiers de Matheus Cunha qui ont assombri la capitale (44e). Le Brésilien arrivait en bout de course au point de pénalty pour reprendre un centre de Bruno Fernandes et fracassait la cage de Sanchez ! Une 18e passe décisive pour le Portugais, et ce, juste avant la fin de la première période.

Les Londoniens sont tombés sur un bloc en béton armé

Mal embarqués, les locaux se devaient donc de réagir dès le retour sur la pelouse, mais c’était encore le numéro 8 qui tenait sa chance au but de Chelsea (50e). Et si les Blues gardaient la possession du ballon durant de nombreuses minutes, ils manquaient clairement d’efficacité dans les deux surfaces. Un manque de repères et de combativité qui laissait inquiet leurs supporters. Cependant, ces mêmes fans ont cru exploser de joie lorsque Delap venait fracasser la transversale des Mancuniens (58e). Très impliqué, à la limite de céder, le mur rouge freinait les offensives de Palmer (61e) et Neto (65e). Et comme si le sort ne s’acharnait pas assez sur les locaux, le centre rentrant de Neto trouvait un partenaire, mais celui-ci touchait le montant, une seconde fois (66e). Lammens, plutôt chanceux devant ses nombreux cadeaux, devait donc tenir pendant plus de trente minutes derrière des fans révoltés. Les Red Devils avaient de plus en plus de mal à sortir de leur camp et la pression était constante, notamment sur ce ciseau de Cucurella, ô combien osé (76e).

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Durant les dix dernières minutes, les duels étaient de plus en plus engagés et l’arbitre du jour commençait à calmer les troupes. L’entrée de Mount sous les sifflets du temple londonien n’arrangeait rien non plus pour United. Très remuant, Garnacho pensait même obtenir un penalty astucieusement sur la droite de la surface, mais Mazraoui ne voulait toujours pas céder (82e). Capable de frapper de loin, Caicedo tenait une frappe puissante pour égaliser, mais c’était sans compter sur le portier mancunien (84e). Si le jeu était encore plus haché, les Blues n’avaient plus rien à perdre et accéléraient sur les ailes jusqu’au bout de la rencontre. La dernière phase arrêtée n’a finalement rien apporté aux locaux et ce sont les visiteurs qui ont fait couler leurs adversaires du soir… sur leur seule frappe cadrée du match. Une quatrième défaite consécutive pour la troupe de Liam Rosenior, mais trois points précieux pour celle de Michael Carrick. Les deux équipes gardent leur position. United est bon 3e avec 58 points, Chelsea pointe à la 6e place du classement avec 48 points et perd espoir dans sa course à la Ligue des Champions.