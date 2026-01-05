Menu Rechercher
Monaco : Damien Perrinelle plaît beaucoup à Strasbourg

Cela ne fait plus aucun doute, Liam Rosenior va devenir le prochain entraîneur de Chelsea ces prochaines heures. Pour le remplacer à Strasbourg, de nombreux noms circulent, de Gary O’Neil (ex-Wolverhampton) en passant par Eric Ramsay (Minnesota). De son côté, le RCSA prospecte et ne manque pas d’idées. L’une d’entre elles mène du côté de Damien Perrinelle dont le profil d’entraîneur habitué à driver de jeunes talents et parlant parfaitement l’anglais plaît beaucoup à la direction de BlueCo selon nos informations.

Ancien défenseur central confirmé de Ligue 2 (Clermont, Créteil, Istres notamment), ce dernier a évolué 4 saisons en MLS aux New York Red Bulls et y a notamment côtoyé Thierry Henry. Revenu en France pour y terminer sa carrière, Perrinelle a intégré en 2020 le staff de l’AS Monaco où il a coaché l’équipe U21 monégasque avant de devenir l’adjoint d’Adi Hutter puis de Sébastien Pocognoli. À 42 ans, le natif de Suresnes, qui prépare actuellement l’examen du DEPF, est très heureux sur le Rocher, mais n’est pas insensible au projet du club alsacien. A suivre.

