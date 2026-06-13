CdM 2026 : Nasser Al-Khelaïfi présent à Maroc-Brésil…plutôt que Suisse-Qatar

Ce samedi soir, la Coupe du Monde nous offrait deux affiches. Sur la baie de San Francisco, le Qatar est allé chercher le premier point de son histoire en Coupe du Monde en arrachant le nul face à la Suisse (1-1). Malgré ce moment historique pour son pays, Nasser Al-Khelaïfi était absent.

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Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG 🇫🇷, présent pour assister au choc entre les Lions de l’Atlas 🇲🇦 et la Seleção 🇧🇷 pic.twitter.com/kSyNzcXjDC — Le360 (@Le360fr) June 13, 2026

En effet, le président du PSG était de l’autre côté du pays pour assister au Brésil-Maroc à New York. Une occasion de voir deux de ses joueurs, Achraf Hakimi et Marquinhos, qui s’affrontent ce soir. Une affiche alléchante sur le papier et qu’a donc privilégié le boss du club de la capitale.