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Coupe du Monde

CdM 2026 : le classement provisoire des meilleurs troisièmes

Par Jordan Pardon
1 min.

La lutte pour terminer dans les huit meilleurs troisièmes nous a livré un nouvel indice ce soir. On sait que l’Irak n’en fera pas partie suite à sa défaite 5-0 face aux Sénégalais qui, eux, ont fait un grand pas vers la qualification. Avec 3 points mais une différence de buts positive (+2), ils pointent à la cinquième place parmi les meilleurs troisièmes. Les hommes de Pape Thiaw restent toutefois suspendus aux résultats des autres rencontres puisque la Croatie, l’Algérie, le Cap-Vert, la Belgique et la RD Congo n’ont pas encore joué leur dernier match.

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Pour rappel, la Suède, l’Équateur, et la Bosnie-Herzégovine ont officiellement validé leur billet pour les 16es de finale avec 4 points au compteur. Ce n’est pas encore le cas du Paraguay mais avec 4 points également, c’est quasiment fait pour les coéquipiers de Miguel Almiron. Pour le moment, la Croatie, la Corée du Sud et l’Algérie passeraient aussi la phase de groupe avec 3 points, tout comme la Corée du Sud et l’Algérie.

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