Liverpool : le coup de gueule de Jürgen Klopp contre la Premier League

Jürgen Klopp est colère, et il a de quoi. L'entraîneur de Liverpool doit en effet préparer ses joueurs à disputer 5 rencontres de Premier League en l'espace de 14 jours, là où les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer devront chausser les crampons à 7 reprises, en comptant la Ligue Europa, en 20 jours. Un calendrier chargé notamment en raison du report du derby d'Angleterre entre les Red Devils et les Reds, qui se jouera finalement ce jeudi (21h15). Et cela ne réjouit évidemment aucun des deux managers. L'Allemand l'a fait savoir en conférence de presse.

« Je pense que tout le monde est d'accord à 100% qu'Ole Gunnar Solskjaer respecte totalement la Premier League, mais la situation est telle qu'elle est, et je pense vraiment que c'est fou ce que nous avons fait avec ça (le calendrier). Je sais qu'il n'y avait pas de solution parfaite, mais je pense qu'il pourrait y avoir une meilleure situation que cela, j'en suis presque sûr. United a un week-end libre (les 15 et 16 mai, NDLR) ? Donc, trois matchs en cinq jours, puis un week-end de repos, il semble donc qu'il y aurait pu y avoir une fenêtre où nous aurions pu faire quelque chose de légèrement différent. Mais c'est une décision et je comprends qu'il (OGS) n'aime pas ça. Nous verrons ce que nous en ferons. Nous avons nous-mêmes un programme difficile à cause de cela parce que nous jouons maintenant les quatre derniers matchs en très peu de temps. C'est comme ça et nous verrons ce que nous pouvons faire », a ainsi lâché Jürgen Klopp dans des propos rapportés par The Telegraph.