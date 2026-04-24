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Ligue 1

PSG : les louanges de Luis Enrique sur Kvaratskhelia

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Buteur contre l’OL puis contre Nantes, après avoir brillé en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia est en grande forme. Et sera à n’en pas douter l’un des atouts majeurs du PSG face au Bayern Munich en demi-finale. Interrogé sur son Géorgien en conférence de presse, Luis Enrique a dit toute son admiration pour son joueur.

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« Kvara est un joueur différent. Quand on l’a signé, on savait avant sa qualité, mais pas seulement technique ou physique, mais sa qualité en tant que personne. C’est un guerrier, un joueur qui transmet des sensations très positives avec le ballon. Et sans le ballon, c’est un vrai plaisir en tant qu’entraîneur », a-t-il lancé.

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