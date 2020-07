Vidéo : les vacances de ouf de Karim Benzema !

La suite après cette publicité

Deuxième meilleur buteur de Liga (21 buts) et grand artisan du titre de champion en Liga du Real Madrid, Karim Benzema (32 ans) est actuellement en vacances avant la reprise de la Ligue des champions au mois d'août et le 8e de finale retour contre Manchester City. Et l'attaquant a bien mérité de se reposer un peu avant de repartir tambour battant. Le Français a d'ailleurs dévoilé une vidéo de ses vacances sur les réseaux sociaux. Au programme : jet-ski, balades en voitures luxueuses, restaurants, détente autour de la piscine... Karim Benzema passe des vacances de rêve !