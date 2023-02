Zinédine Zidane lâche un énorme indice sur son avenir

La suite après cette publicité

Que va devenir Zinédine Zidane dans les mois à venir ? Il rêvait des Bleus, mais Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026. Une partie de la direction du PSG rêvait de lui, mais c’est Christophe Galtier qui a été choisi par Luis Campos. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France est toujours sans emploi, un peu plus d’an et demi après avoir quitté le Real Madrid. Pas de quoi s’inquiéter non plus bien sûr, car le technicien de 50 ans a toujours la cote.

Son nom est régulièrement associé aux postes les plus prestigieux comme Manchester United durant un temps, puis la Juventus Turin. Il n’est d’ailleurs plus question de ces deux clubs puisqu’Erik ten Hag commence à impulser sa vision des choses chez les Red Devils, alors que Max Allegri est englué dans les affaires de la Vieille Dame et de ses affres extrasportives. Zidane n’ira pas là bas, du moins pas à court terme. Il a d’ailleurs évoqué son avenir.

Zidane : «Reprendre reste mon envie»

Profitant de son nouveau rôle d’ambassadeur de l’écurie Alpine en Formule 1, il a évoqué son cas personnel à Londres hier soir. «Cela fait partie de notre accord (avec Alpine, ndlr). Si je dois m’engager demain, ça ne m’empêchera pas de continuer à travailler avec l’équipe. (…) Reprendre reste mon envie. Aujourd’hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu’à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu’au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite.»

À en croire les propos du champion du monde 1998, on ne devrait pas le revoir en fonction d’ici la fin de la saison. Cet été, cela fera deux ans qu’il n’aura pas dirigé un banc. Il s’agira de reprendre du service, sous peine de voir sa cote dégonflée. Des équipes prestigieuses seront en quête d’un nouveau meneur, on pense bien sûr au PSG, où l’avenir de Christophe Galtier s’assombrit de jour en jour en ce début d’année 2023. Réponse dans quelques semaines pour le savoir.