Bundesliga : Dortmund se régale face à Wolfsburg et recolle au Bayern Munich

Le Borussia Dortmund tient la cadence. Toujours en course avec le Bayern Munich pour le titre de champion d’Allemagne, le BVB a offert un récital ce dimanche à domicile face à Wolfsburg (6-0) lors de la 31e journée. Un festival qui commençait dès la 14e minute et l’ouverture du score de Karim Adeyemi de la tête (1-0, 14e). Sébastien Haller venait doubler la mise 10 minutes plus tard (2-0, 28e). Donyell Malen tuait tout suspense avant la mi-temps en inscrivant le troisième but de son équipe.

Au retour des vestiaires, les hommes d’Edin Terzić ne relâchaient pas la pression. Jude Bellingham venait à son tour alourdir la marque grâce à une frappe lointaine (4-0, 54e). Quelques minutes plus tard, Adeyemi s’offrait un doublé (59e, 5-0). Bellingham, lui aussi, réussissait la passe de deux dans les dernières minutes de la rencontre (6-0, 87e). Avec ce large succès donc, Dortmund revient à la hauteur des Bavarois en tête du classement. Un point sépare seulement les deux écuries à 3 journées de la fin. Pour sa part, Wolfsburg réalise un énorme faux pas dans la bataille pour la Ligue Europa Conférence.

