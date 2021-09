Juventus : Paulo Dybala forfait contre Chelsea

La grosse tuile pour Paulo Dybala (27 ans). Aligné contre la Sampdoria Gênes ce dimanche (3-2), l'Argentin a ouvert le score dès la 10e minute d'une belle frappe à l'entrée de la surface. Mais seulement quelques minutes plus tard, Dybala s'est blessé et a été contraint de laisser sa place à Dejan Kulusevski en quittant la pelouse les larmes aux yeux.

Régulièrement absent ces derniers mois, le bianconero, qui revenait pourtant en bonne forme ces derniers jours, va manquer la prochaine rencontre de Ligue des Champions, contre Chelsea. «Alvaro Morata et Paulo Dybala ne seront pas là contre Chelsea et même pas contre le Torino. On verra après la trêve», expliquait l'entraîneur turinois Massmiliano Allegri, en conférence de presse. La Juventus n'a pas encore communiqué sur la durée de l'absence de la Joya.