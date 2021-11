Le directeur d'Arsenal dévoile les vraies ambitions du club

Dans un entretien accordé à Sky Sports, le directeur d'Arsenal Josh Kroenke ne cache l'ambition des Gunners, avec qui il souhaiterait lutter pour le titre en Premier League chaque saison : «Chaque fois que vous gagnez un trophée, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais les exigences d'Arsenal sont bien plus élevées que de gagner des FA Cups. Nous devons être en compétition pour le trophée de la Premier League de façon constante, année après année. En tant que meilleur championnat du monde, si vous vous battez pour ce trophée, vous vous battez aussi pour tous les autres trophées du football mondial.»

La suite après cette publicité

Mais le championnat ne suffit pas pour l'héritier de la dynastie Kroenke, actionnaire majoritaire depuis plus d'une décennie, et considère que la formation de Mikel Arteta pourrait bientôt se joindre à la course pour la Coupe aux grandes oreilles : «Essentiellement, cela signifierait gagner la Ligue des Champions ? Absolument. J'affirme que la Premier League est notre objectif. C'est le championnat le plus fort du monde et si vous êtes en compétition pour ce trophée, vous êtes en compétition pour tous les autres trophées du jeu. Mais si vous êtes en compétition pour le trophée de la Premier League, vous êtes également en compétition pour le trophée de la Ligue des Champions.»