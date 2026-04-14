Procès requis contre cinq hommes pour le home-jacking de Gianluigi Donnarumma

Comme indiqué par Le Parisien et confirmé, ce mardi, à l’AFP, un procès a été requis contre cinq hommes pour le home-jacking de l’ancien gardien du PSG Gianluigi Donnarumma survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023. Parmi eux, Ilyas Kherbouch qui s’était évadé de la prison de Villepinte en mars dernier.

La suite après cette publicité

Pour rappel, quatre personnes avait pénétré dans l’appartement de l’international italien sur l’avenue Montaigne avant de le séquestrer, lui et sa compagne sous la menace d’une arme. Les cambrioleurs avaient ensuite dérobé plusieurs objets de luxe pour un préjudice estimé à environ 500 000€.