Menu Rechercher
Commenter 20
Premier League

Procès requis contre cinq hommes pour le home-jacking de Gianluigi Donnarumma

Par Josué Cassé
Gianluigi Donnarumma @Maxppp

Comme indiqué par Le Parisien et confirmé, ce mardi, à l’AFP, un procès a été requis contre cinq hommes pour le home-jacking de l’ancien gardien du PSG Gianluigi Donnarumma survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023. Parmi eux, Ilyas Kherbouch qui s’était évadé de la prison de Villepinte en mars dernier.

La suite après cette publicité

Pour rappel, quatre personnes avait pénétré dans l’appartement de l’international italien sur l’avenue Montaigne avant de le séquestrer, lui et sa compagne sous la menace d’une arme. Les cambrioleurs avaient ensuite dérobé plusieurs objets de luxe pour un préjudice estimé à environ 500 000€.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Gianluigi Donnarumma

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier