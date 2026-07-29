FIFA : au tour de la Fédération anglaise de fustiger le projet d’Infantino

La Fédération anglaise de football (FA) a à son tour réagi au projet controversé de FIFA Forward Enterprise porté par Gianni Infantino. Alors que la FIFA tente de convaincre ses 211 associations membres d’adopter cette nouvelle structure commerciale censée regrouper ses activités économiques et attirer des investisseurs privés, plusieurs fédérations affichent désormais leurs inquiétudes sur la méthode employée et le manque d’informations disponibles. Dans un communiqué, la FA a exprimé de sérieux doutes sur le processus suivi par l’instance mondiale.

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« Nous n’étions absolument pas au courant de cette proposition et nous n’avons aucun détail substantiel, notamment sur la nature exacte de la proposition et sur les conditions qui y sont attachées. Au vu des informations limitées dont nous disposons, nous sommes profondément préoccupés par le manque de processus et de gouvernance qui a permis d’en arriver là, ainsi que par le fond et les principes apparemment en jeu. Lorsque la proposition sera communiquée dans son intégralité et en toute transparence, comme promis par la FIFA, nous ferons part de notre point de vue et formulerons d’autres commentaires». La pression s’accentue sur Gianni Infantino, déjà confronté aux critiques de l’UEFA, de la Concacaf et désormais de plusieurs fédérations majeures.