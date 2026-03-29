Bradley Barcola était présent au Stade de France pour Sénégal-Pérou

Privé de sélection avec l’équipe de France en raison d’un forfait, Bradley Barcola a profité de ce week-end pour assister au match amical entre le Sénégal et le Pérou au Stade de France. Le jeune attaquant parisien était présent pour soutenir son coéquipier Ibrahim Mbaye et saluer ses amis évoluant chez les Lions de la Teranga, partageant ainsi un moment de solidarité et de camaraderie.

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Sur le plan sportif, le Sénégal a confirmé sa préparation pour la Coupe du Monde en s’imposant 2-0 grâce à N. Jackson (41e) et I. Sarr (54e). Avant le coup d’envoi, les Lions de la Teranga ont présenté leur trophée de Champions d’Afrique 2025.