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Matchs Amicaux

Bradley Barcola était présent au Stade de France pour Sénégal-Pérou

Par Allan Brevi
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp
Sénégal 2-0 Pérou

Privé de sélection avec l’équipe de France en raison d’un forfait, Bradley Barcola a profité de ce week-end pour assister au match amical entre le Sénégal et le Pérou au Stade de France. Le jeune attaquant parisien était présent pour soutenir son coéquipier Ibrahim Mbaye et saluer ses amis évoluant chez les Lions de la Teranga, partageant ainsi un moment de solidarité et de camaraderie.

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Mamadou NDIAYE
Bradley Barcola est venu apporter son soutien au Sénégal… et à son coéquipier parisien Ibrahima Mbaye 🇸🇳
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Sur le plan sportif, le Sénégal a confirmé sa préparation pour la Coupe du Monde en s’imposant 2-0 grâce à N. Jackson (41e) et I. Sarr (54e). Avant le coup d’envoi, les Lions de la Teranga ont présenté leur trophée de Champions d’Afrique 2025.

Pub. le - MAJ le
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