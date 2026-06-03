Yan Diomandé déclare sa flamme au PSG !

Vainqueur de sa deuxième Ligue des Champions consécutive, le Paris Saint-Germain a fini sa saison 2025/2026 en apothéose. Maintenant, il est temps pour le club de la capitale de se concentrer sur le mercato estival. L’Argentin Julian Alvarez reste le gros dossier de l’été, même si les Rouge et Bleu cherchent également à renforcer leurs ailes. Les Franciliens ont d’ailleurs fait du jeune Yan Diomandé une de leurs cibles préférées.

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Âgé de 19 ans, le joueur du RB Leipzig vient de conclure une première saison en Allemagne très satisfaisante et ponctuée par 13 buts et 10 passes décisives en 36 matches, toutes compétitions confondues. Très vite, l’ancien pensionnaire de Leganés a suscité l’intérêt de grands d’Europe tels que le PSG, le Real Madrid et Liverpool, les Reds ayant même coché son nom pour en faire le successeur de Mohamed Salah. Conscient de la cote de son poulain sur le marché, Leipzig a fait savoir qu’il réclamerait 100 M€ à tout club souhaitant recruter un ailier à qui il reste encore quatre ans de contrat.

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Le PSG tente vraiment Diomandé

Dernièrement, nous vous avions révélé que le PSG avait avancé ses pions dans ce dossier et que Diomandé avait donné son feu vert pour rejoindre les doubles champions d’Europe en titre. Plus tard, le natif d’Abidjan confiait qu’il aimerait évoluer bientôt dans un grand club européen. « Je ne vais pas dire Paris, Liverpool ou Real, mais ça serait une bonne idée de jouer pour de grands clubs. Tout le monde a des ambitions et tous les jours tu veux aller plus haut. Donc c’était Leganés, aujourd’hui je suis un joueur de Leipzig et… Je ne vais pas cacher mes envies ou mes rêves. Je veux jouer pour un grand club, bien sûr ».

Ce soir, à la veille du match amical entre la France et la Côte d’Ivoire à Nantes, Diomandé a franchi une nouvelle étape. Interrogé sur son avenir et l’intérêt du club de la capitale, l’Ivoirien a déclaré que le PSG était son club de cœur. « Mon avenir ? J’ai une équipe qui s’occupe de ça. J’essaie de rester le plus concentré possible. J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite ». cela ne garantit pas un avenir à paris à Diomandé, mais le message a le mérite d’être clair…