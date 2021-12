Ligue 1 : brutale fin de série pour le Stade Brestois contre Montpellier

Choc entre équipes en forme à Francis-Le Bé ce samedi. Sur une série de 6 victoires consécutives, le Stade Brestois cherchait à poursuivre cet état de grâce lors de la réception de Montpellier. Mieux encore par rapport au succès ramené de Marseille il y a une semaine, les Bretons retrouvaient Mounié devant mais devaient faire sans leur capitaine Brendan Chardonnet, remplacé par Brassier, victime lui d'un accident de voiture hier. La mission ne s'annonçait pas si simple non plus car le MHSC affichait lui deux victoires de suite, emmené notamment par un Wahi très en forme et un Savanier toujours à la baguette.

Sous une pluie intense mais fine, ce match démarrait timidement. Les Brestois avaient un peu de mal à faire le jeu face à un adversaire bien structuré. Il y avait bien quelques accélérations de Faivre et Honorat sur les côtés et des corners sans danger obtenus mais c'était trop léger pour véritablement lancer cet fin d'après-midi. Il fallait attendre le dernier quart d'heure de ce premier acte pour que les choses bougent enfin. D'abord sur ce ballon récupéré par Ferri, Mavididi frappait sur le haut de la barre (30e), puis sur ce pressing exercé par Le Douaron, à deux doigts de contrer le dégagement d'Omlin (32e).

Savanier dans tous les bons coups

Brest tentait de faire la différence avant la pause mais la tête de Mounié sur cette offrande de Duverne ne trouvait pas le cadre (44e). Un vrai tournant dans ce match car dans la foulée, après un ballon égaré dans l'entrejeu, Savanier déposait un centre parfait pour le coup de casque de Wahi (0-1, 45e+1). Touché physiquement, le buteur ne revenait pas sur la pelouse après la pause, cédant sa place à Germain mais ça n'arrêtait pas les Héraultais dans leur conquête. Le chef de chantier Savanier lançait Souquet sur le côté dont le centre profitait à Mavididi. En première intention, la frappe de l'Anglais battait Bizot (0-2, 47e).

L'affaire se compliquait pour les Bretons, et devenait même rapidement impossible à résoudre. Sur une nouvelle perte de balle adverse, Savanier piquait encore en orientant le jeu vers Germain. Ce dernier prolongeait en une touche pour offrir un but tout fait à Sambia (0-3, 60e). Les locaux ont bien tenté de réagir mais Omlin détournait la lourde frappe de Faivre (66e), tandis que la tête décroisée de Cardona échouait à quelques centimètres du poteau (67e). La réussite était en revanche maximale dans le camp adverse. L'entrant Gioacchini remontait la moitié de terrain pour servir le buteur Germain (4-0, 85e). Plus dure est la chute pour Brest dont la belle série prend fin brutalement, alors que le MHSC grimpe provisoirement à la 4e place.

