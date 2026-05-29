Atlético : Koke s’agace du départ de Julián Alvarez

L’avenir de Julián Álvarez fait parler en Espagne et notamment à l’Atlético de Madrid. En effet, son probable départ pose un problème dans la capitale espagnole, puisque son point d’atterrissage est situé au FC Barcelone. Le rival est toujours à ses trousses (malgré la venue d’Anthony Gordon) mais les dirigeants catalans n’arrivent toujours pas à leurs fins. Koke, milieu de terrain des Colchoneros, a donc réagi à ce dossier instable, avec des propos tranchants lors d’un entretien accordé à Marca.

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« J’ai été à Minorque avec le téléphone portable éteint, avec ma femme après une année très intense avec beaucoup de matchs, et je me suis déconnecté du téléphone. Tout ce que je sais, c’est que Julián est un joueur de l’Atlético de Madrid, il a un contrat jusqu’en 2030 et une clause de plusieurs millions. C’est tout ce que je peux dire », a envoyé Koke au média, avant d’ajouter. « Si Julián me déçoit ? Julián, je l’ai déjà dit, il est un joueur de l’Atlético de Madrid. C’est un garçon qui donne tout, il est dans le club depuis deux ans. Depuis son arrivée, tout le monde le vend à Barcelone. Et en ce moment, il est avec nous, jusqu’à ce qu’il parte ».