OL : seulement deux absents pour défier Nantes

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais se déplace à Nantes, avec l'objectif de rester dans la course au titre. Pour cela, Rudi Garcia pourra compter sur un effectif presque au complet. Seuls Kadewere et Benlamri seront absents, et Houssem Aouar va faire son retour.

« Les absents sont Tino (Kadewere) et Djamel (Benlamri), ils sont en travail individuel. Il faudra encore patienter pour ces deux-là. Les autres postulent, même Houssem », a déclaré l'entraîneur rhodanien en conférence de presse.