EdF (F) : la France commence avec une victoire contre l’Irlande

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Clara Mateo avec la France @Maxppp
Irlande 1-2 France

La campagne d’éliminatoires pour le prochain Mondial - au Brésil en 2027 - démarrait ce soir pour les Bleues. Les joueuses de Laurent Bonadei se déplaçaient à Dublin pour affronter l’Irlande, et elles vont revenir du nord de l’Europe avec la victoire, puisqu’elles se sont imposées 2-1, non sans souffrir.

Les Irlandaises avaient effectivement ouvert le score via Katie McCabe, dès la 12e minute de jeu. Malgré une grosse domination tricolore, l’Irlande tenait et il fallait attendre l’entrée en jeu de Melvine Malard à la 70e pour que les Blueues reviennent dans le match. Une minute après son entrée, la joueuse de Manchester United égalisait d’une belle frappe croisée (1-1, 71e). Et elle signait ensuite son doublé à la 80e (1-2), d’une frappe qui trompait Brosnan. Merci Malard !

