Qualifs Mondial 2022 : le PSG, l'OL et Monaco encore pénalisés !

Décidément, ces trêves internationales vont faire beaucoup de bruits. Surtout en Amérique du Sud. Pour rappel, plusieurs sélections sud-américaines avaient dû composer sans plusieurs internationaux à cause du calendrier ce mois-ci. En effet, le dernier des trois matches au programme se disputait quelques heures avant la reprise des championnats européens, obligeant ainsi plusieurs clubs, dont le PSG et l’OL à devoir se passer des services de leurs stars.

Eh bien l’histoire va se répéter lors de la prochaine trêve internationale en octobre. La CONMEBOL vient en effet d’annoncer le calendrier des trois rencontres prévues. Elles se nueront les 7, 10 et 14 octobre prochain. Et vous savez quoi ? Le PSG jouera contre Angers le 15 à 21h, soit quelques heures seulement après les matches du Brésil (le 15 à 00h30 heure française) et de l’Argentine (le 15 à 1h30). Autant dire que Neymar, Messi, Di Maria, Paredes et Marquinhos ne seront donc pas disponibles face aux Angevins. Même constat pour l’OL et Monaco qui s’affronteront le samedi 16 à 21h. Gones et Asémistes devront également composer sans Lucas Paqueta, Bruno Guimarães et Guillermo Maripan.