CAN 2025 : la story piquante de Kays Ruiz-Atil après l’élimination de l’Algérie
La carrière de Kays Ruiz-Atil n’a jamais décollé. Ancien grand espoir du football français après ses passages à l’OL, le Barça et le PSG, le milieu offensif n’a jamais percé. Malgré quelques apparitions en professionnel avec le club de la capitale, le natif de Lyon fait désormais plus parler de lui pour ses déboires extrasportifs que pour ses performances neutres avec Francs-Borains en deuxième division belge.
Ce samedi, le joueur de 23 ans a encore fait parler de lui. Sur sa story Snapchat, le Franco-Marocain s’est amusé de l’élimination de l’Algérie en quarts de finale de la CAN face au Nigeria. Sur deux vidéos, Kays Ruiz-Atil s’est moqué des Fennecs en disant "continuez à comparer le Maroc et l’Algérie" et "Air Algérie". Des déclarations qui risquent de faire grincer des dents…
CAN 2025 : bagarre générale, arbitre sous escorte policière, échauffourées, scènes de chaos après Algérie-Nigéria
