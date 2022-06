PSG : Lionel Messi est déjà une réussite

11 buts et 14 passes décisives en 34 matches. Voilà le bilan statistique de Lionel Messi (34 ans) pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Des chiffres qui étonnent, dans le mauvais sens, pour l'Argentin qui avait l'habitude d'exploser chaque saison les records lorsqu'il était au FC Barcelone, son club formateur.

Interrogé par Le Parisien afin de revenir sur les nouvelles ambitions du Paris Saint-Germain avec son nouveau conseiller Luis Campos, Nasser al-Khelaïfi a avoué que l'arrivée de Lionel Messi était pourtant une réussite... du moins sur le plan financier. «Luis Campos a surtout fait gagner le championnat à Monaco et Lille. Il inculque la culture du travail, donner le maximum chaque jour. Mais l’argent est important. On ne veut pas perdre d’argent. Prenez Messi : on a réussi un deal incroyable, sur le terrain comme en dehors. Moins d’un an après, il est déjà rentabilisé», a assuré le dirigeant parisien.