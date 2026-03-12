Menu Rechercher
Commenter 2
Matchs Amicaux

Zinedine Zidane attendu pour Algérie-Uruguay

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Zidane @Maxppp
Algérie Uruguay

Hier soir, Zinedine Zidane (53 ans) a assisté tout sourire à la victoire du Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions. Au moment de quitter le stade Santiago-Bernabéu, le Français a été harcelé de questions au sujet de son avenir par un journaliste d’El Chiringuito. Mais ZZ a préféré en rire, lui qu’on devrait retrouver sur le banc des Bleus dans quelques mois. En attendant, l’ancien milieu de terrain suit de près une autre sélection.

La suite après cette publicité

Durant la CAN 2025, il a été présent au Maroc pour supporter l’Algérie, où évolue son fils Luca. Et visiblement, Zizou devrait encore être auprès des Fennecs durant la trêve internationale de mars. DZ Foot révèle qu’il y a de fortes chances qu’il soit mis à l’honneur durant le match Algérie-Uruguay, qui se déroulera le 31 mars à Turin. Une ville où il a connu des grands moments avec la Juventus. Il est prévu qu’il donne le coup d’envoi de la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Algérie

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Algérie Flag Algérie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier