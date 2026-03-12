Zinedine Zidane attendu pour Algérie-Uruguay

Hier soir, Zinedine Zidane (53 ans) a assisté tout sourire à la victoire du Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions. Au moment de quitter le stade Santiago-Bernabéu, le Français a été harcelé de questions au sujet de son avenir par un journaliste d’El Chiringuito. Mais ZZ a préféré en rire, lui qu’on devrait retrouver sur le banc des Bleus dans quelques mois. En attendant, l’ancien milieu de terrain suit de près une autre sélection.

Durant la CAN 2025, il a été présent au Maroc pour supporter l’Algérie, où évolue son fils Luca. Et visiblement, Zizou devrait encore être auprès des Fennecs durant la trêve internationale de mars. DZ Foot révèle qu’il y a de fortes chances qu’il soit mis à l’honneur durant le match Algérie-Uruguay, qui se déroulera le 31 mars à Turin. Une ville où il a connu des grands moments avec la Juventus. Il est prévu qu’il donne le coup d’envoi de la rencontre.