Angleterre : Trent Alexander-Arnold blessé et forfait pour l'Euro

Incertain pour cet Euro 2020, Trent Alexander-Arnold avait finalement retenu par Gareth Southgate. Mais malheureusement pour le latéral de Liverpool, il s’est blessé lors du match amical face à l’Autriche. Touché à la cuisse, il doit renoncer au Championnat d’Europe.

La suite après cette publicité

« Trent Alexander-Arnold est forfait pour l'UEFA EURO 2020. Le joueur de Liverpool s'est blessé à la cuisse lors de la phase finale de la victoire 1-0 de mercredi contre l'Autriche à Middlesbrough. Une analyse effectuée jeudi a confirmé que le joueur de 22 ans ne pourra pas jouer dans le prochain tournoi, il s'est donc retiré de l'équipe d'Angleterre pour retourner dans son club pour une rééducation », indique le site officiel de l’équipe anglaise.

Gutted for you, @TrentAA.



Wishing you a speedy recovery! 💪