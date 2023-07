Gabriel Jesus livre ses vérités sur son départ de Manchester City

Après cinq ans et demi de bons et loyaux services, Gabriel Jesus décidait de quitter Manchester City pour s’engager en faveur d’Arsenal. Un choix payant car l’attaquant brésilien a inscrit 11 buts et offert 7 passes décisives en 26 apparitions avec les Gunners en Premier League, malheureusement insuffisant pour permettre à sa nouvelle équipe de remporter le titre de champion d’Angleterre tant convoité. En marge de la reprise avec le club londonien, le joueur de 26 ans en a profité pour revenir sur son passage chez les Skyblues au cours d’un entretien accordé au “Denilson Show”, comme le relaye ESPN. Le natif de Sao Paulo s’est remémoré un soir de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain en novembre 2021 où il avait été écarté par son entraîneur, Pep Guardiola, lui préférant Oleksandr Zinchenko au poste de numéro 9. Une décision qui a précipité son départ de l’Etihad Stadium selon lui.

«Il y a eu un match de Ligue des champions, contre le PSG, à domicile, où il a mis Oleksandr Zinchenko en faux 9. La veille, il ne l’avait même pas utilisé à l’entraînement, il m’avait fait entrer en tant qu’attaquant. Zinchenko a même plaisanté avec moi :” Ce jour-là, je me suis senti mal pour toi”. Deux heures avant le match, il y a une discussion d’équipe, l’équipe mange, se repose pendant 30 minutes et va au match. Je n’ai même pas mangé. Je suis allée directement dans la chambre, en pleurant, j’ai appelé ma mère pour parler : Je veux partir. Je rentre à la maison, parce qu’il l’a mis [Zinchenko] et il ne m’a pas mis. Il a mis un arrière gauche. Je suis devenu fou. Il y a eu beaucoup de choses comme ça avec lui (Pep Guardiola ndlr), et ce n’est pas facile. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que je ne voulais plus rester. Et j’ai décidé de partir», a déclaré Gabriel Jesus.

