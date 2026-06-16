CdM 2026, EdF : Emmanuel Macron réagit à la victoire des Bleus

L’équipe de France démarre idéalement cette Coupe du Monde 2026 avec une victoire contre le Sénégal 3-1. Les Bleus prennent logiquement la tête de la poule I et font déjà un grand pas vers les 16es de finale de la compétition.

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Emmanuel Macron en a profité pour féliciter les joueurs de Didier Deschamps et leur donner rendez-vous pour la suite. «BRAVO À NOS BLEUS. C’est un bon début de Coupe du monde, et je sais que je serai là le 19 juillet prochain pour la finale», a réagi le chef de l’État sur Instagram.