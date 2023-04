Chelsea : le grand jeu du dégraissage a commencé !

La suite après cette publicité

31 joueurs sous contrat, pas de Coupe d’Europe à jouer la saison prochaine, un entraîneur à trouver. Il y a du boulot à Chelsea et ce sont les directeurs sportifs Paul Winstanley et Laurence Stewart qui vont devoir s’atteler à la tâche. D’autant que les prêtés vont revenir, à l’image d’un Romelu Lukaku que l’Inter Milan ne veut pas conserver, et qu’il y a déjà des arrivées bouclées, comme celles de Christopher Nkunku et de Malo Gusto. Alors que Thiago Silva a copieusement critiqué la politique des nouveaux patrons des Blues sur ce recrutement sans queue ni tête, un dégraissage massif est attendu pour cet été.

Mais qui va faire les frais de ce gros coup de balai ? Qui mérite de rester, qui doit absolument partir ? C’est le grand jeu du moment en Angleterre. Le Daily Telegraph et le Daily Mail se sont amusés à endosser le costume de directeur sportif et ont donné leurs avis sur les joueurs à vendre, avec quelques pépites savoureuses. Christian Pulisic ? « Il est temps de partir pour Captain America », glisse le Telegraph, « il a peiné à trouver la forme et la régularité », tacle le Daily Mail. À vendre donc.

Les indésirables bien sûr, mais pas que…

Les deux journaux sont d’accord sur plusieurs cas, il faut conserver coûte que coûte N’Golo Kanté (« y a-t-il un débat là-dessus ? »), Thiago Silva, Mason Mount, Enzo Fernandez aussi, pour ne citer qu’eux. Par contre, il faut dégager au plus vite Édouard Mendy, Cesar Azpilicueta, Mateo Kovacic ou encore Kai Havertz. Ce dernier n’est pourtant pas le plus mauvais dans le contexte actuel. « Il a du talent, mais il est aussi frustrant et on ne connait toujours pas son meilleur poste », lance le Daily Mail. « On attend toujours de le voir éclore », tance le Telegraph.

Hakim Ziyech ? « Il a failli partir en janvier et il n’est pas meilleur depuis ». João Felix ? « Talentueux, mais cela vaut-il ce tarif ? » Romelu Lukaku ? « Un gros mal de tête pour Chelsea ». Le Daily Telegraph n’y va pas par quatre chemins. Une chose est certaine, c’est au moins une quinzaine de joueurs qui devront partir pour permettre au nouvel entraîneur d’avoir une vision plus claire de l’effectif des Blues. On souhaite déjà bien du courage aux directeurs sportifs pour mener à bien leur mission. Même si la baisse des salaires annoncée va les aider dans leur démarche…