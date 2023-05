Uruguay : conférence de presse à venir pour présenter Marcelo Bielsa

L’Association uruguayenne de football a organisé une conférence de presse, prévue le mercredi 17 mai au stade Centenario, dans le but de présenter Marcelo Bielsa en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe nationale uruguayenne. Bien que l’invitation aux médias n’explique pas la raison officielle pour laquelle ils ont été convoqués à cette réunion, des sources de l’Association ont confirmé à ESPN Argentina que le thème principal sera d’introduire Bielsa.

Après plusieurs jours de négociations, l’AUF et Marcelo Bielsa sont parvenus à un accord complet sur les conditions du contrat du natif de Rosario comme entraîneur de l’Uruguay. Ces dernières semaines, les avocats des deux parties ont échangé des projets de contrats avec des suggestions de corrections de part et d’autre, et l’accord définitif n’a été trouvé que ce jeudi. Le contrat sera signé dans les prochaines heures car l’entraîneur prévoit de se rendre à Montevideo ce week-end.

