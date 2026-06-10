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Coupe du Monde

CdM 2026 : grosses manifestations au Mexique avant le match d’ouverture

Par Tom Courel
1 min.
Un policier en train d'intervenir aux abords du Stade de France @Maxppp

À deux jours du match d’ouverture de la Coupe du Monde 2026 (Mexique - Afrique du Sud), la tension est montée d’un cran à Mexico. Selon l’AFP, plusieurs milliers de manifestants ont tenté de se rapprocher du stade Aztèque, où se déroula la première rencontre du tournoi. La cause ? Un courant dissident du syndicat enseignant CNTE, qui réclame notamment une hausse des salaires ainsi que l’abrogation d’une loi sur la réforme des retraites.

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Un important dispositif de sécurité a été déployé autour de l’enceinte, avec la présence de milliers de policiers et l’installation de barrières en béton pour empêcher toute progression des manifestants. L’AFP ajoute que des enseignants ont effectué un campement dans la capitale, et la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a dénoncé des actions qu’elle a qualifiées de « provocation ». Par ailleurs, des rassemblements sont annoncés pour le jour du match d’ouverture…

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