L’OM lance "Powered by Marseille" et accueille le Gimnastic de Tarragone comme premier membre

Il y a du nouveau à l’OM. Le club phocéen lance un nouveau réseau de coopérations internationales "Powered by Marseille" avec d’autres équipes. Le but ? Renforcer ses échanges avec ses homologues de l’étranger d’un point de vu économique et sportif. Le premier membre de ce nouveau réseau est le Gimnastic de Tarragone, club de 3e division espagnole, comme premier membre. «"Powered by Marseille" devient ainsi le cadre de référence des coopérations internationales du club.»

«La coopération entre l’OM et le Gimnàstic de Tarragona portera sur la mise en place d’actions conjointes en Espagne : partage d’expertise sportive, échanges techniques, ainsi qu’organisation d’événements destinés à soutenir la croissance, la visibilité et l’engagement du club catalan au sein de son écosystème local et national», poursuit le communiqué des Phocéens ce mardi soir.