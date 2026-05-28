Thomas Meunier ne se précipite pas pour son nouveau club

Il est arrivé en fin de contrat avec le LOSC et disputera la Coupe du Monde avec la Belgique. A 34 ans, Thomas Meunier se prépare donc à un été agité, entre la compétition internationale et la question de son avenir. Car il veut poursuivre sa carrière, et assure avoir déjà des offres. Mais il a choisi de ne pas se précipiter, comme il l’a confié à La Dernière Heure. « J’ai fait une bonne saison avec Lille et j’ai déjà des appels. Les choses peuvent avancer très vite. Je pourrais déjà signer aujourd’hui avec un club. Mais je veux me laisser le temps, le choix. J’aime être dos au mur. Aller à la Coupe du monde sans club peut me rendre service. Si tout se passe bien à la Coupe du monde, collectivement et en étant sur le terrain, il y aura des possibilités et on fera le bon choix », explique-t-il.

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Ce qui motivera son choix ? « Rester en équipe nationale et je prends toujours mes décisions en fonction. Hormis une offre exceptionnelle d’un pays lointain, mon but est de rester dans un club compétitif sur le plan sportif. J’espère en Coupe d’Europe pour rester visible aux yeux du sélectionneur national. » Il explique par ailleurs que rester à Lilel pourrait être une option, et qu’il compte jouer jusqu’à ses 40 ans.