OL : Rudi Garcia étudie des pistes à l’étranger

En fin de contrat à l’issue de la saison, Rudi Garcia (57 ans) ne devrait pas continuer l’aventure avec l’Olympique Lyonnais. Même si le technicien français a multiplié les sorties médiatiques pour confirmer son envie de rester au club, en interne, le discours est tout autre.

Selon les informations de l’Équipe, depuis le début de saison, le coach lyonnais se doute que son aventure à l'OL ne se prolongera pas au-delà de la fin de son contrat. Même si ses résultats sont loins d’être décevants, c’est surtout ses choix de management et le manque de progression de son équipe qui sont pointés du doigt par la direction. L’ancien entraîneur de l’AS Roma a toujours une belle cote à l’étranger et ses représentants ont déjà commencé à sonder le marché en Espagne et en Italie notamment.