PL : Newcastle humilie Sheffield United

Après un multiplex particulièrement croustillant avec un derby de Londres incandescent entre Arsenal et Tottenham mais aussi avec deux autres rencontres alléchantes entre Liverpool et West Ham ainsi qu’entre Chelsea et Aston Villa, la 6ème journée de Premier League se clôturait avec une affiche mettant aux prises Newcastle et Sheffield United sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat anglais. Malgré la sortie sur blessure de Harvey Barnes avant la fin du premier quart d’heure (12e), les visiteurs prenaient rapidement le contrôle du match. Dans la foulée de cette mauvaise nouvelle pour les Magpies, Sean Longstaff ouvrait le score (21e, 0-1).

Une dizaine de minutes plus tard, Dan Burn alourdissait le score (31e, 0-2) tandis que Sven Botman récidivait peu après (35e, 0-3) pour propulser les Magpies vers une victoire nette et sans bavure. Incapable de réagir, Sheffield United continuait de subir au retour des vestiaires. A l’heure de jeu, les visiteurs accéléraient à nouveau et inscrivaient pas moins de cinq nouvelles réalisations par l’intermédiaire de Callum Wilson (56e, 0-4), Anthony Gordon (61e, 0-5), Miguel Almiron (68e, 0-6), Bruno Guimaraes (73e, 0-7) et Alexander Isak (87e, 0-8). Grâce à cette belle victoire, Newcastle remonte à la 8ème place de Premier League.