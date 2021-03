OL : Jean-Michel Aulas estime que le PSG est favori en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Ce vendredi, nous connaîtrons les quatre affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors que le Paris Saint-Germain est le dernier représentant français, le club de la capitale fait figure de favori selon Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais.

« Paris progresse et c'est mon favori en Ligue des champions. Il était en finale de la dernière édition. Et Nasser a aussi pris une autre dimension au sein du football français mais aussi de l'UEFA. Ses relations avec le président de l'UEFA (Aleksander Čeferin) sont très bonnes et pertinentes pour le foot français. Notamment pour la réforme prévue de la Ligue des champions. Idem en France pour les droits TV. Il est pertinent. Il a pris une dimension qui est appréciée de tous les autres présidents, y compris de ceux qui, comme moi, avaient pu émettre un certain nombre de réserves sur l'avantage compétitif que pouvait procurer la participation d'un Etat à un club alors que dans les autres clubs, les autres actionnaires sont privés », a-t-il expliqué au Parisien. Après leur finale perdue la saison dernière, nul doute que les Parisiens seront très attendus cette année.