Équipe de France : Robin Risser sort du silence après sa première convocation

Il est le seul petit nouveau de la liste de l’équipe de France pour la Coupe du Monde. Appelé par Didier Deschamps en tant que troisième gardien, Robin Risser va découvrir les joies de participer au plus beau des tournois avec son pays. Une issue qu’il pouvait difficilement imaginer il y a encore 18 mois lorsqu’il était troisième gardien à Strasbourg. Cette convocation vient récompenser sa superbe saison et celle du RC Lens, alors qu’il a été élu cette semaine meilleur gardien de Ligue 1 aux trophées UNFP.

La suite après cette publicité

«Si j’avais en tête d’être appelé pour la Coupe du Monde en début de saison ? Ca aurait été difficile d’y croire honnêtement, mais je ne m’étais jamais caché auprès de mes proches que je pensais en être capable, et avec beaucoup d’humilité, j’ai conscience qu’il y a de très bons gardiens français. Ce qui me permet d’être ici, c’est la performance de notre équipe, sinon je n’aurais jamais figuré dans cette liste», a-t-il affirmé en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Ligue des Champions, meilleur gardien de L1, et Coupe du Monde en 6 jours

Ce rôle de troisième gardien, Risser le connaît donc bien pour l’avoir endossé au Racing, et il promet de débarquer avec la volonté de mettre le numéro un, Mike Maignan, dans les meilleures conditions. Au moment d’évoquer sa sélection, le portier de 21 ans a également eu une pensée pour Lucas Chevalier et Alphonse Areola, eux aussi candidats pour le rôle. «Si je suis surpris ? Je ne sais pas, la situation des gardiens français d’aujourd’hui fait que mon nom était dans les petits papiers du coach depuis 3 ou 4 mois. Je suis déçu pour Lucas (Chevalier) qui s’est blessé un peu avant ça, et pour Alphonse (Areola) qui a eu peu de temps de jeu cette saison. Comme on dit : le bonheur des uns fait le malheur des autres. Aujourd’hui, c’est moi qui ai la chance d’être l’heureux élu de cette liste et j’en suis très content.»

Après une telle semaine, difficile de redescendre. Vendredi dernier, Risser était allé décrocher avec ses coéquipiers une place en Ligue des Champions. Lundi, il était élu meilleur gardien de la saison de Ligue 1, et hier, il apprenait donc sa toute première convocation en Bleus : «c’est une sacrée semaine sur le plan émotionnel, c’est vrai que ça fait sept jours que je suis sur un petit nuage. J’espère y rester encore une dizaine de jours, car ça voudra dire qu’on aura bien fini cette saison et qu’on aura fait ce qu’il faut le 22 mai (date de la finale de Coupe de France contre Nice) pour récompenser notre saison. Des sollicitations ? Bien sûr qu’il y en a… des messages, des demandes, mais je reste focus je me sens privilégié de ce qu’il m’arrive.» Selon nos informations, le portier tricolore figure dans la short-list d’Aston Villa. Son été s’annonce agité à tous les niveaux.