L'OL et l'OM à la lutte pour s'offrir un ailier belge

Rivaux sur le terrain, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille peuvent aussi l'être en interne, au niveau du mercato. Alors que les deux cadors du Championnat de France travaillent activement pour renforcer leur effectif cet été, les rumeurs ne manquent pas ces derniers temps. En quête d'un nouvel ailier, les deux Olympiques surveillent actuellement une piste intéressante qui s'est révélée en Belgique la saison dernière, du côté du Royal Antwerp.

Manuel Benson (25 ans), l'ailier polyvalent d'Antwerp, avait inscrit six buts et délivré huit passes décisives lors du dernier exercice, sous les ordres de Brian Priske. Et selon les dernières informations de La Dernière Heure, Benson serait suivi de près par l'OM et l'OL, qui ont d'ores et déjà pris des renseignements à son sujet. Cependant, plusieurs clubs étrangers seraient également sur le coup : en Premier League, mais aussi du côté de l'Allemagne, à Schalke 04.

Manuel Benson sur le départ

Toujours selon le média belge, l'ailier de 25 ans aimerait essayer un nouveau défi pour la saison à venir. Marc Overmars, le nouveau directeur sportif d'Antwerp, arrivé de l'Ajax Amsterdam, n'aurait d'ailleurs pas décidé de proposer une prolongation au joueur, qui arrive dans sa dernière année de contrat. Une piste intéressante et à un prix qui devrait être raisonnable pour les deux clubs de Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais, qui vient ce lundi d'officialiser être en négociations exclusives pour trouver un nouvel actionnaire majoritaire, devrait être actif sur le marché des transferts. Si Alexandre Lacazette a déjà officialisé son retour dans son club formateur jusqu'en 2025, l'Olympique de Marseille travaille toujours de son côté pour annoncer une première recrue cet été. Le club phocéen pourrait également frapper un grand coup si le dossier Alexis Sanchez parvenait à se finaliser.