Brésil : la grosse boulette de Marquinhos face à l’Égypte

Quelques jours après avoir remporté une nouvelle Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos retrouvait la sélection brésilienne pour un match de préparation à la Coupe du Monde 2026 face à l’Égypte. Si la Seleção s’est finalement imposée 2-1 grâce à des réalisations de Bruno Guimarães et Endrick, le capitaine brésilien a vécu une soirée contrastée malgré le succès des siens.

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La boulette de Marquinhos qui profite à l'Égypte…



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Alors que le Brésil avait idéalement lancé sa rencontre en ouvrant rapidement le score, Marquinhos s’est rendu coupable d’une rare erreur. Sur une passe en retrait mal ajustée, le défenseur central a offert une opportunité en or à Zico, qui n’a pas manqué l’occasion d’égaliser pour l’Égypte. Une faute inhabituelle pour le capitaine du PSG, auteur d’une saison remarquable. Heureusement pour lui, le Brésil a repris l’avantage en seconde période grâce à Endrick, tandis que Marquinhos a su retrouver sa solidité habituelle pour terminer la rencontre plus sereinement.