Gareth Bale a le choix entre plus de dix offres !

Le Real Madrid doit être très heureux de la fin de contrat de Gareth Bale (32 ans). Les derniers mois, voir les dernières années ont été pénibles pour le club espagnol. Moins pour Bale dirait-on, alors que ce dernier ne jouait quasiment plus (290 minutes de jeu seulement en club cette saison). Il semblait plus de plaisir sur les greens de golf. Pourtant, malgré cette fin d'histoire en eau de boudin, le Gallois est très courtisé.

«C'est improbable que je prenne ma retraite. Je ne pense pas à ça, juste sur le match contre l'Ukraine. Mais j'ai plein d'offres », a-t-il expliqué en marge du rassemblement avec le Pays de Galles qu'il est parvenu à qualifier à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, une première pour les Dragons depuis 1958. Et vu sa forme en sélection face à l'Ukraine dimanche, on comprend mieux pourquoi de nombreux clubs se penchent sur lui.

Bale a l'embarras du choix

Selon les dernières informations du Daily Mail, plus de 10 clubs ont déclaré leur intérêt et espèrent le faire signer dans les prochaines semaines. Aucun nom, ou presque n'est dévoilé, mais d'ores et déjà, on sait que Tottenham ne fait pas partie de cette liste de prétendants. Révélé là-bas aux yeux du monde entier il y a 10 ans, Bale avait déjà fait son retour chez les Spurs lors de la saison 2020/2021 avec plus ou moins de succès.

Il faut sans doute penser à des clubs moins prestigieux que le dernier 4e de Premier League car Cardiff a pris une petite longueur d'avance. Natif de la capitale galloise, Bale pourrait en quelque sorte boucler la boucle en terminant sa carrière là-bas, mais à six mois du Qatar, peut-être aura-t-il envie de mieux que de tomber chez le récent 18e de Championship. Le rêve des Bluebirds est pour le moment intact.