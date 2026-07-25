Bayern Munich : l’avenir de Harry Kane est très proche d’être bouclé

Le FC Barcelone continue de chercher son futur numéro 9. Après le départ de Robert Lewandowski, le club catalan a fait de Julián Álvarez sa grande priorité, mais l’Atlético de Madrid refuse pour l’instant d’ouvrir la porte à un transfert. Face à la complexité du dossier, Deco et Hansi Flick ont donc étudié plusieurs alternatives, parmi lesquelles Harry Kane. Les dirigeants barcelonais se sont renseignés sur la situation du capitaine anglais et explorent les moyens de financer une éventuelle opération.

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La piste semblait d’autant plus séduisante que Kane n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat. Recruté par le Bayern à Tottenham en août 2023 pour une opération pouvant approcher les 100 millions de livres avec les bonus, l’avant-centre reste cependant pleinement épanoui à Munich. Le joueur et sa famille apprécient leur vie en Allemagne, tandis que l’Anglais demeure la principale arme offensive du champion allemand. Il a notamment inscrit 61 buts avec le Bayern lors de la dernière saison.

Des discussions dès son retour de vacances

D’après les dernières informations de Sky Sports, Harry Kane entamera des discussions avec le Bayern Munich dès son retour de vacances estivales. Les dirigeants bavarois veulent accélérer afin d’écarter les convoitises et éviter d’entamer la saison avec leur attaquant dans sa dernière année de contrat. Kane se montrerait détendu face à la situation, mais le Bayern ne souhaite prendre aucun risque après l’intérêt affiché par le FC Barcelone avant et pendant la Coupe du monde.

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L’objectif du Bayern serait de prolonger son numéro 9 d’une ou deux saisons supplémentaires. La perspective d’un accord apparaît aujourd’hui comme la plus probable : Kane a régulièrement exprimé son bonheur en Bavière et le club le considère toujours comme une pièce centrale de son projet. Pour le Barça, cette accélération ressemble donc à un sérieux coup d’arrêt. À moins d’un retournement spectaculaire dans les négociations, le club catalan devra probablement concentrer ses efforts sur Julián Álvarez ou activer une nouvelle piste offensive.