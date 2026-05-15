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Ligue 1

OM : Pierre-Emerick Aubameyang réintègre le groupe

Par Samuel Zemour
1 min.
Aubameyang @Maxppp
Marseille Rennes
betclic
1 2.10 N 4.05 2 3.25 Bonus 100€

Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille lors de la séance d’entraînement du jour. L’attaquant gabonais avait été sanctionné la semaine dernière après la polémique autour de l’affaire de l’extincteur survenue pendant la mise au vert des Olympiens, comme nous l’avions annoncé. Son retour marque donc la fin de cette mise à l’écart disciplinaire à un moment important de la saison pour le club marseillais.

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Hormis les blessés de longue durée, Habib Beye a pu compter sur un groupe quasiment au complet. Himad Abdelli a participé à la séance collective, même si sa présence dans le groupe pour le prochain rendez-vous reste encore incertaine, lui qui avait été écarté lors des deux derniers matches. De leur côté, Timothy Weah et Bilal Nadir poursuivent leur progression physique et affichent des signes encourageants avant la fin de saison.

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