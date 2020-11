Rennes : la mise au point de Julien Stéphan sur son avenir

En marge de la conférence de presse programmée la veille de la réception de Chelsea, Julien Stéphan a été interrogé sur une de ses déclarations dans laquelle il évoquait une remise en question après un cycle de trois ans passés sur le banc d’un club. Lié au SRFC jusqu’en 2021, Stéphan a logiquement vu des rumeurs de départ potentiel surgir. Mais l’entraîneur des Rouge-et-Noir s’est expliqué.

« Je disais qu’après un cycle de trois ans, qu’il fallait se poser les questions et analyser tranquillement les choses pour savoir si on attaquait un nouveau cycle ou pas. Il ne faut pas aller chercher les interprétations, ça ne veut pas dire que je veux partir, que ça va mal. Je suis ravi de travailler avec ces joueurs, ces dirigeants. Je dis que, par honnêteté intellectuelle, que quand on est entraîneur, qui est un métier dur, difficile, épuisant, éreintant, mais riche, il faut avoir l’honnêteté à la fin d’un cycle de se poser pour savoir si on continue ou pas. Je l’ai dit il y a un mois et demi, mais quand les résultats sont bons ça passe à côté, mais quand ils le sont moins, ça fait parler », a-t-il déclaré en conférence de presse.