Arsenal : les moqueries s’accumulent…

De la peur ? « Non », avait assuré Mikel Arteta en conférence de presse d’avant-match, promettant même le feu pour le quart de finale retour contre le Sporting, à l’Emirates Stadium. Le feu n’a pourtant jamais pris, et le public a même plutôt été refroidi par la performance de son équipe, une nouvelle fois très peu inspirée. Et forcément, la presse anglaise ne manque pas de souligner la différence notable entre l’incantation d’Arteta et le résultat sur le terrain. « Pas de feu, de la peur mais une qualification pour la demi-finale », notait ainsi Skysports.

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The Sun a parlé de Gunners « en-dessous de leur niveau habituel », le Daily Telegraph d’une équipe « qui tire à blanc ». Arsenal ne se réconciliera pas avec ses détracteurs, de plus en plus nombreux et vindicatifs, en cette fin de saison pourtant passionnante. La peur de gagner et la peur de tout perdre s’entremêlent pour un club qui court après son premier trophée majeur depuis 2004, date du dernier titre de champion d’Angleterre. Alors, si les joueurs et les fans retiennent la qualification, à l’image de Declan Rice, d’autres insistent sur le manque d’allant offensif qui caractérise tous les matches d’Arsenal depuis plusieurs semaines. « Mikel Arteta avait réclamé le feu ce soir. C’était plutôt de la torture », a gentiment moqué le journaliste de la BBC présent à l’Emirates, qui a également remarqué que certains supporters quittaient l’enceinte avant la fin de la rencontre, alors que rien n’était joué.

Arsenal se fait démolir à un moment crucial

Que faut-il retenir de ce triste 0-0 offert à l’Emirates ? La qualification en demi-finale, la deuxième d’affilée pour Arsenal, record pour le club. Le fait qu’Arsenal soit la dernière équipe anglaise qualifiée en Ligue des Champions. Ou la qualité plus que médiocre du spectacle proposé. Chris Sutton, ancien attaquant et consultant pour la BBC, a essayé de nuancer le propos. « Beaucoup vont démolir Arsenal pour sa manière d’attaquer, ou plutôt, pour son absence d’attaque. En fin de compte, l’important est d’aller jusqu’au bout. L’objectif ce soir était de progresser et de trouver une solution. Ce n’était certes pas parfait, mais défensivement, ils font beaucoup de choses bien. Cela fait un moment que c’est difficile et il faut que les choses changent… »

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Arsenal n’aura pas le temps de tergiverser puisque c’est le match que toute l’Angleterre attend qui se profile dimanche prochain, avec le déplacement sur la pelouse de Manchester City, considéré comme la finale de la Premier League. Et là encore, les fans d’Arsenal n’auront que faire de la qualité de jeu si la victoire est au bout.