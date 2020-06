PSG : la prolongation de Layvin Kurzawa est imminente

C'est vraisemblablement la prolongation la plus surprenante au Paris Saint-Germain depuis un moment. Malgré une arrivée en 2015, Layvin Kurzawa ne s'est jamais véritablement imposé comme une solution fiable sur le flanc gauche de la défense francilienne. Le latéral international français de 27 ans semblait alors se diriger vers un départ puisque la Juventus, Chelsea, Arsenal et le FC Barcelone semblaient vouloir profiter de sa situation contractuelle. Mais finalement, l'ancien Monégasque va rester et prolonger de 4 ans son bail avec le Paris Saint-Germain.

Comme le révèle France Football , ce dossier va être finalisé ce lundi. Le joueur va voir ainsi son salaire être revalorisé à 3 millions d'euros nets comme l'explique le quotidien sportif. Doublure de Juan Bernat, Layvin Kurzawa va donc s'inscrire dans la durée avec le club de la capitale.