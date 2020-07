OL : Peñarol confirme l'appel de Juninho pour Facundo Pellistri

Patron du recrutement de l’Olympique Lyonnais, Juninho s’était distingué l’hiver dernier avec la signature du méconnu Bruno Guimarães. Aujourd’hui, le directeur sportif rhodanien vise un autre talent inconnu en France : Facundo Pellistri. Âgé de 18 ans, le milieu offensif évolue en Uruguay, au Peñarol. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur dispose d’une clause libératoire de 9 M€. Interrogé par Sport 890, le vice-président du club sud-américain Rodolfo Catino, a confirmé l’intérêt des Gones.

« Il y a beaucoup d’offres. Nous en avons discuté hier avec Forlan (l’entraîneur du club) et il est content de son effectif. On ne pense pas à recruter un joueur, sauf en cas de départ. Juninho Pernambucano, qui est aujourd’hui directeur sportif de l’OL, m’a appelé et on s’est dit qu’on se reparlera. La première offre n’a pas été acceptée. Je vois Pellistri jouer le clasico (face au Nacional prévu le 1er août, ndlr) ». L'OL va donc devoir revoir son offre.