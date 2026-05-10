Ligue 2 : Reims va se séparer de son entraîneur

Le Stade de Reims a tranché. Un an seulement après son arrivée, Karel Geraerts s’apprête à quitter la Champagne-Ardenne. Selon les informations d’ici Champagne-Ardenne, le club a pris la décision de se séparer du technicien belge de 44 ans, mettant ainsi fin prématurément à un contrat qui courait initialement jusqu’en juin 2027. Cette rupture marque la fin d’une collaboration qui n’aura pas tenu ses promesses sur le long terme.

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Le départ du coach belge n’est pas une totale surprise, l’intéressé ayant lui-même laissé entendre qu’un cycle s’achevait après l’échec de l’objectif prioritaire : la qualification pour les play-offs d’accession à la Ligue 1. Avec un bilan de 14 victoires en 34 matchs de Ligue 2 cette saison, Geraerts n’a pas réussi à insuffler la régularité nécessaire pour ramener le SDR dans l’élite, poussant la direction rémoise à chercher un nouveau souffle pour la saison prochaine.