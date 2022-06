Le TFC a fait une offre pour Kjetil Haug

Si Maxime Dupé a disputé les 38 journées de championnat de Ligue 2, le TFC ne semble pas convaincu par ses qualités et réfléchit très sérieusement à apporter un peu de concurrence sur le banc de touche. Ni Thomas Himeur, ni le suédois Isak Pettersson n'ont été en mesure de venir titiller l'ancien Nantais.

Damien Comolli et sa cellule de recrutement tentent donc leur chance pour un nouveau gardien. Selon nos informations, ils auraient jeté leur dévolu sur le portier norvégien Kjetil Haug et ont même transmis une offre. A 23 ans, le gardien de Valerenga (10 matches disputés en championnat norvégien) est un ancien international espoir parti très jeune à Manchester City et finalement retourné au pays à l'âge de 20 ans. Le temps pour ce géant d1m91 de percer chez l'actuel 11e d'Eliteserien.